ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Daimler Truck auf 40 Euro - 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Lkw-Bauer laufe bereits auf Hochtouren, die Auftragslage müsse allerdings noch einen Gang hochschalten, schrieb Hemal Bhundia am Montagabend./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:08 / GMT
