24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Novo Nordisk-Aktie nur kurzzeitig von Gerichtsurteil belastet - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen
VW-Aktie dennoch tiefer: Skoda belegt bei E-Autos in Deutschland zweiten Platz
Drittes Quartal

Daimler Truck-Aktie tiefer: Weniger Fahrzeuge abgesetzt - schwacher Nordamerika-Markt

08.10.25 13:44 Uhr
Daimler Truck-Aktie im Minus: Weniger Fahrzeuge abgesetzt - Absatzeinbruch in Nordamerika | finanzen.net

Daimler Truck hat im dritten Quartal nach einem Absatzeinbruch in Nordamerika 15 Prozent weniger Lkw und Busse abgesetzt. So reagiert die Aktie des Nutzfahrzeug-Herstellers.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
34,20 EUR -1,19 EUR -3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,62 EUR -0,33 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Insgesamt wurden 98.009 Fahrzeuge ausgeliefert - knapp 17.000 weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte.

Wer­bung

Das Segment Trucks North America setzte nur noch 30.225 Einheiten ab - gut 19.000 Fahrzeuge oder 39 Prozent weniger als im dritten Quartal 2024. Mercedes-Benz Trucks verkaufte 39.290 Fahrzeuge, das sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Trucks Asia und Daimler Buses verzeichneten Verkaufsrückgänge um 8 und 4 Prozent. Die Zahl der verkauften Nutzfahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb kletterte auf 1.833 Einheiten von 666 im Vorjahr.

Die Daimler Truck-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 2,89 Prozent auf 34,28 Euro nach.

DJG/rio/brb

DOW JONES

Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com

