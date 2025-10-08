Daimler Truck-Aktie tiefer: Weniger Fahrzeuge abgesetzt - schwacher Nordamerika-Markt
Daimler Truck hat im dritten Quartal nach einem Absatzeinbruch in Nordamerika 15 Prozent weniger Lkw und Busse abgesetzt. So reagiert die Aktie des Nutzfahrzeug-Herstellers.
Werte in diesem Artikel
Insgesamt wurden 98.009 Fahrzeuge ausgeliefert - knapp 17.000 weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte.
Das Segment Trucks North America setzte nur noch 30.225 Einheiten ab - gut 19.000 Fahrzeuge oder 39 Prozent weniger als im dritten Quartal 2024. Mercedes-Benz Trucks verkaufte 39.290 Fahrzeuge, das sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Trucks Asia und Daimler Buses verzeichneten Verkaufsrückgänge um 8 und 4 Prozent. Die Zahl der verkauften Nutzfahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb kletterte auf 1.833 Einheiten von 666 im Vorjahr.
Die Daimler Truck-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 2,89 Prozent auf 34,28 Euro nach.
DJG/rio/brb
DOW JONES
