Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Günstigere Fahrzeuge

Tesla-Aktie in Grün: E-Autobauer hat neue abgespeckte Modell-Versionen in den USA eingeführt

08.10.25 10:06 Uhr
NASDAQ-Titel Tesla-Aktie fester: Musk-Konzern bringt abgespeckte Versionen von Model 3 und Y auf den Markt | finanzen.net

Tesla hat in den USA etwas günstigere abgespeckte Versionen seiner beiden wichtigsten Modelle 3 und Y eingeführt.

Der Elektroauto-Vorreiter handelt damit nach dem Wegfall von Kaufanreizen im wichtigen Heimatmarkt und angesichts verstärkter Konkurrenz.

Ursprünglich hatte Firmenchef Elon Musk ein günstigeres Fahrzeug zum Preis ab 25.000 US-Dollar (rund 21.445 Euro) in Aussicht gestellt. Doch im vergangenen Jahr entschied er, kein komplett neues billigeres Modell mit einem innovativen Produktionsverfahren zu entwickeln, sondern eine abgespeckte Version bereits bekannter Wagen zu verkaufen. Das neue Fertigungssystem soll dagegen beim geplanten spezialisierten Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale zum Einsatz kommen.

Kürzere Reichweite und weniger Funktionen

Tesla brachte in den USA nun eine "Standard"-Version der Modelle 3 und Y auf den Markt. Beim Model 3 startet der Preis bei 36.990 Dollar statt der 42.490 Dollar bei der "Premium"-Variante. Beim Kompakt-SUV Model Y sind es 39.990 Dollar bei der "Standard"- und 44.990 Dollar bei der Premium-Version. Bei den "Standard"-Versionen ist die Reichweite etwas kürzer und einige Funktionen fallen weg. Äußerlich sehen die Wagen ähnlich aus wie die teureren Versionen.

US-Präsident Donald Trump und seine Regierung hatten dafür gesorgt, dass zum 30. September in den USA die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos wegfiel. Tesla bescherte das im vergangenen Quartal bei den Auslieferungen einen überraschend starken Sprung auf 497.099 Fahrzeuge weltweit. Das war im Jahresvergleich ein Plus von 7,4 Prozent - nachdem die Verkäufe im ersten Halbjahr gefallen waren. Marktexperten gehen jedoch von davon aus, dass mit vielen vorgezogenen Käufen der Absatz nun wieder unter Druck geraten dürfte.

Musk behauptet unterdessen, dass Autoverkäufe für Tesla künftig nicht mehr so wichtig sein würden, weil die Zukunft des Unternehmens bei Robotaxis und humanoiden Robotern liege.

Die Tesla-Aktie gewinnt im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Mittwoch zeitweise 0,98 Prozent auf 437,36 US-Dollar.

/so/DP/zb

AUSTIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

mehr Analysen