JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,08 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. In Sachen Auftragseingang habe der Technologiekonzern für Entspannung gesorgt, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Halbleitersegment habe sich die Lage nach einem schwachen ersten Quartal verbessert./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,57 €
|Abst. Kursziel*:
56,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,82%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|10:21
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:21
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:21
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|22.07.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|14.05.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG