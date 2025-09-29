Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Nachmittag ab

DAX23.881 +0,6%ESt505.526 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.119 -0,4%Nas22.525 -0,3%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,06 -0,9%Gold3.840 +0,2%
Kurs der Siemens Energy

30.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 98,08 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
99,40 EUR 0,60 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 98,08 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 97,70 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 98,02 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 808.672 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 6,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2024 (32,16 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,435 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,81 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
26.09.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

