Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: NVIDIA hat ein China-Problem - Commerzbank kommt auf die Short-WL Hot Stocks heute: NVIDIA hat ein China-Problem - Commerzbank kommt auf die Short-WL
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle
Profil

Siemens Energy Aktie

92,34 EUR -0,34 EUR -0,37 %
STU
Marktkap. 73 Mrd. EUR

KGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

11:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
92,34 EUR -0,34 EUR -0,37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. In Reaktion auf den starken Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal und im Zuge einer Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Energietechnikkonzern etwas angehoben, schrieb Nicholas Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien erschienen aber zu hoch bewertet./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
99,52 €		 Abst. Kursziel*:
-62,82%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
92,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-59,93%
Analyst Name:
Nicholas Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

11:16 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
20.08.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

