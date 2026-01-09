Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Gold & Co. im Fokus

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 4.509,81 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.509,81 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 79,92 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 2.286,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:14 Uhr wurde ein Preis von 1.818,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.818,50 US-Dollar.

