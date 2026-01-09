DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,6%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.653 -0,1%Euro1,1637 ±0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Gold & Co. im Fokus

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

11.01.26 20:43 Uhr
So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.136,00 USD 57,61 USD 1,87%

Baumwolle
0,64 USD USD -0,08%

Bleipreis
1.995,00 USD -11,00 USD -0,55%

Dieselpreis Benzin
1,68 EUR 0,00 EUR 0,18%

EEX Strompreis Phelix DE
87,70 EUR 0,95 EUR 1,10%

Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%

Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%

Erdgaspreis - Natural Gas
3,17 USD USD

Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%

Goldpreis
4.509,81 USD USD

Haferpreis
3,04 USD -0,04 USD -1,14%

Heizölpreis
56,53 USD USD

Holzpreis
534,00 USD -0,50 USD -0,09%

Kaffeepreis
3,58 USD -0,15 USD -3,95%

Kakaopreis
3.916,00 GBP -422,00 GBP -9,73%

Kohlepreis
97,00 USD -0,90 USD -0,92%

Kupferpreis
13.060,00 USD 175,00 USD 1,36%

Lebendrindpreis
2,34 USD USD 0,02%

Mageres Schwein Preis
0,86 USD USD 0,23%

Maispreis
4,45 USD -0,01 USD -0,11%

Mastrindpreis
3,61 USD USD -0,03%

Milchpreis
14,85 USD -0,01 USD -0,07%

Naphthapreis (European)
511,17 USD USD

Nickelpreis
17.675,00 USD 755,00 USD 4,46%

Ölpreis (Brent)
63,34 USD 0,64 USD 1,02%

Ölpreis (WTI)
59,12 USD USD

Orangensaftpreis
2,04 USD -0,14 USD -6,32%

Palladiumpreis
1.818,50 USD USD

Palmölpreis
3.970,00 MYR -15,00 MYR -0,38%

Platinpreis
2.286,00 USD USD

Rapspreis
471,00 EUR 1,25 EUR 0,27%

Reispreis
9,98 USD 0,05 USD 0,45%

Silberpreis
79,92 USD USD

Sojabohnenmehlpreis
300,00 USD -0,40 USD -0,13%

Sojabohnenölpreis
0,49 USD USD 0,47%

Sojabohnenpreis
10,49 USD 0,02 USD 0,14%

Super Benzin
1,73 EUR 0,00 EUR 0,17%

Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%

Weizenpreis
191,75 EUR 0,25 EUR 0,13%

Zinkpreis
3.101,50 USD -5,50 USD -0,18%

Zinnpreis
44.525,00 USD 125,00 USD 0,28%

Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,53%


Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 4.509,81 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.509,81 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 79,92 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 2.286,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:14 Uhr wurde ein Preis von 1.818,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.818,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

