Siemens Energy Aktie
Marktkap. 72,17 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91,50 Euro belassen. Ein Medienbericht, dem zufolge Mitsubishi Heavy die Produktionskapazitäten für Gasturbinen in den kommenden zwei Jahren verdoppeln will, passe ins Branchenbild, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Siemens Energy habe in den vergangenen beiden Jahren umfangreiche Aufträge erhalten. Die Frage sei nun, ob das Unternehmen die Kapazitäten über die bisherige Planung hinaus ausweiten muss./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 14:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 14:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
91,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
90,40 €
|Abst. Kursziel*:
1,22%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
89,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,51%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|16:11
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:11
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|13.06.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|16:11
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.