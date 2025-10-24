DAX 24.278 -0,1%ESt50 5.702 -0,2%MSCI World 4.418 +0,0%Top 10 Crypto 15,66 -1,8%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.208 +0,2%Euro 1,1660 +0,1%Öl 64,61 -1,7%Gold 3.918 -1,8%
Befesa Aktie

30,18 EUR +0,14 EUR +0,47 %
STU
27,87 CHF +0,13 CHF +0,48 %
BRX
Marktkap. 1,21 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Symbol BFSAF

UBS AG

Befesa Buy

11:36 Uhr
Befesa Buy
Befesa
30,18 EUR 0,14 EUR 0,47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartung der Anleger für das bereinigte operative Ergebnis (ber. Ebitda) liege wohl bei 61,6 bis 62 Millionen Euro, schrieb Olivier Calvet am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Recyclingspezialisten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,14 €		 Abst. Kursziel*:
45,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,79%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

11:36 Befesa Buy UBS AG
27.10.25 Befesa Hold Deutsche Bank AG
10.10.25 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.09.25 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.25 Befesa Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Befesa

finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Freitagnachmittag
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags in Grün
finanzen.net Experten sehen bei Befesa-Aktie Potenzial
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX in Rot
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in Rot
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert
EQS Group EQS-News: Befesa delivers resilient H1 2025 performance, net profit doubles to €40m, adjusted EBITDA up 9% to €112m and sees stronger H2
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting on 19 June 2025
EQS Group EQS-News: Befesa delivers solid Q1 performance with net profit up 97% YoY and sets FY2025 EBITDA guidance of &#8364;240m-&#8364;265m
EQS Group EQS-News: Befesa delivers highest ever Q4 EBITDA of &#8364;62m and strong full-year 2024 results with 17% EBITDA growth
EQS Group EQS-PVR: Befesa S.A.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Befesa S.A.: Georg Graf von Waldersee, buy
