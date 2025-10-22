Danone Aktie
Marktkap. 50,41 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Dank der CNAO-Region China, Nordasien und Ozeanien hätten die Franzosen die Erwartungen erneut getoppt, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag nach Quartalszahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,10 €
|Abst. Kursziel*:
1,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,91%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|11:36
|Danone Buy
|UBS AG
|10:51
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Danone Buy
|UBS AG
|10:51
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Danone Buy
|UBS AG
|10:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)