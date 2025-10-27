RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach einer endgültigen Vereinbarung mit OpenAI auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Software-Riese hält nun einen Anteil von 27 Prozent am ChatGPT-Entwickler und hat sich Zugang zur Technologie der KI-Firma bis zum Jahr 2032 gesichert. Damit sei Klarheit in einer Beziehung geschaffen worden, die zuvor einen Überhang gehabt habe, schrieb Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he

