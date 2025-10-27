DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.426 +0,2%Top 10 Crypto 15,12 -5,1%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 96.939 -1,1%Euro 1,1654 +0,0%Öl 64,48 -1,9%Gold 3.955 -0,9%
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Microsoft Aktie

Microsoft Aktien-Sparplan
466,50 EUR +9,60 EUR +2,10 %
STU
543,00 USD +0,87 USD +0,16 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,39 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
RBC Capital Markets

Microsoft Outperform

21:41 Uhr
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
466,50 EUR 9,60 EUR 2,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach einer endgültigen Vereinbarung mit OpenAI auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Software-Riese hält nun einen Anteil von 27 Prozent am ChatGPT-Entwickler und hat sich Zugang zur Technologie der KI-Firma bis zum Jahr 2032 gesichert. Damit sei Klarheit in einer Beziehung geschaffen worden, die zuvor einen Überhang gehabt habe, schrieb Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Microsoft Corp.

24.10.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.25 Microsoft Buy UBS AG
22.10.25 Microsoft Buy UBS AG
03.10.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
20.08.25 Microsoft Buy UBS AG
mehr Analysen

