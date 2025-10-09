DAX 24.623 +0,1%ESt50 5.632 +0,1%MSCI World 4.334 -0,1%Top 10 Crypto 16,81 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.949 -0,3%Euro 1,1581 +0,1%Öl 64,81 -0,6%Gold 3.991 +0,4%
Siemens Energy Aktie

107,25 EUR -1,85 EUR -1,70 %
STU
Marktkap. 92,93 Mrd. EUR

KGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

10:51 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
107,25 EUR -1,85 EUR -1,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy - wegen des von ihm angenommenen neuen mittelfristigen Margenziels von mindestens 15 Prozent - sowie Prysmian, Alstom und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
109,40 €		 Abst. Kursziel*:
5,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
107,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,23%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

09.10.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

