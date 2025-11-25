Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 103,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,4 Prozent auf 103,85 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,90 EUR nach. Bei 107,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 736.177 Siemens Energy-Aktien.

Am 20.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 118,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 12,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (41,81 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 59,74 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,700 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 101,22 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 9,74 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 10.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,56 EUR fest.

