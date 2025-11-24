Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Montagvormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 104,00 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 104,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 105,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,70 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 179.294 Aktien.

Bei 118,15 EUR erreichte der Titel am 20.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,43 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,67 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent auf 10,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Energy am 11.02.2026 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,54 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

