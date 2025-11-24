DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,04 -0,8%Gold4.072 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Montagvormittag fester

24.11.25 09:24 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Montagvormittag fester

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 104,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
105,55 EUR 2,10 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 104,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 105,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,70 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 179.294 Aktien.

Bei 118,15 EUR erreichte der Titel am 20.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,43 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,67 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent auf 10,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Energy am 11.02.2026 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,54 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Aktien der Jahres-Bestperformer Siemens Energy und Rheinmetall rutschen ans DAX-Ende

Siemens Energy-Aktie knackt neues Rekordhoch: Aktienrückkauf in Milliardenhöhe geplant

Outperform von RBC Capital Markets für Siemens Energy-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
09:36Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
08:01Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:36Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
08:01Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
21.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen