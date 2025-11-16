DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 12,78 +1,3%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.252 +1,1%Euro 1,1611 -0,1%Öl 63,79 -0,8%Gold 4.076 -0,1%
Siemens Energy Aktie

111,65 EUR +1,30 EUR +1,18 %
STU
Marktkap. 94,74 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Siemens Energy AG
111,65 EUR 1,30 EUR 1,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 91,50 auf 100,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen gewesen, aber die Ziele für 2026 und auf mittlere Sicht hätten die Erwartungen getoppt, schrieb der künftig für die Münchner verantwortliche Analyst Phil Buller am Freitagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er hob seine Schätzungen an und wartet nun gespannt auf den nahen Kapitalmarkttag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
111,15 €		 Abst. Kursziel*:
-10,03%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
111,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,43%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:01 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

