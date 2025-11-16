JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 91,50 auf 100,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen gewesen, aber die Ziele für 2026 und auf mittlere Sicht hätten die Erwartungen getoppt, schrieb der künftig für die Münchner verantwortliche Analyst Phil Buller am Freitagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er hob seine Schätzungen an und wartet nun gespannt auf den nahen Kapitalmarkttag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:15 / GMT

Bildquellen: Siemens Energy AG