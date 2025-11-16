Siemens Energy Aktie
Marktkap. 94,74 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 91,50 auf 100,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen gewesen, aber die Ziele für 2026 und auf mittlere Sicht hätten die Erwartungen getoppt, schrieb der künftig für die Münchner verantwortliche Analyst Phil Buller am Freitagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er hob seine Schätzungen an und wartet nun gespannt auf den nahen Kapitalmarkttag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
111,15 €
|Abst. Kursziel*:
-10,03%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
111,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,43%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.