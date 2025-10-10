Siemens Energy Aktie
Marktkap. 92,03 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragslage im vierten Geschäftsquartal sei stark gewesen, schrieb Colin Moody am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Die Prognoseerhöhung für 2028 bedeute Spielraum für den operativen Ergebniskonsens im mittleren Zehn-Prozent-Bereich./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
107,00 €
|Abst. Kursziel*:
21,50%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
110,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
