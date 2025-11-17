DAX 23.332 -1,1%ESt50 5.578 -1,1%MSCI World 4.286 -0,5%Top 10 Crypto 12,40 -0,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.947 -0,6%Euro 1,1584 -0,1%Öl 64,21 +0,3%Gold 4.047 +0,0%
Marktkap. 237,43 Mio. EUR

KGV 31,81 Div. Rendite 0,00%
Warburg Research

SFC Energy Buy

12:06 Uhr
SFC Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe mit dem Umsatz die Erwartungen etwas verfehlt und die Jahreszielspannen nach unten hin konkretisiert, schrieb Malte Schaumann am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die dennoch bessere bereinigte Ergebnisentwicklung sei einzig einem Bewertungsgewinn zu verdanken. Die Konsensschätzungen dürften nun sinken, auch für 2026./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SFC Energy Buy

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,44 €		 Abst. Kursziel*:
68,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,46%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

