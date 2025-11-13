AXA Aktie
Marktkap. 80,22 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axa von 45 auf 47,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Overweight
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
47,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,68 €
|Abst. Kursziel*:
26,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,99%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|16:06
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
