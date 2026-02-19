DAX25.124 -0,2%Est506.174 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +1,2%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl71,02 +0,1%Gold5.186 +0,4%
Zahlen präsentiert

AXA-Aktie: Dividende und Gewinn wie erwartet gestiegen

26.02.26 08:22 Uhr
AXA-Aktie: Versicherer überrascht mit Gewinnplus - Dividende steigt auf 2,32 Euro | finanzen.net

Der französische Versicherer AXA will nach einem deutlichen Gewinnplus im vergangenen Jahr die Dividende erhöhen und eigene Aktien zurückkaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXA S.A.
40,46 EUR 0,17 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die direkte Gewinnbeteiligung der AXA-Aktionäre in Form der Dividende soll um acht Prozent auf 2,32 Euro je Aktie erhöht werden, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Allianz-Konkurrent am Donnerstag in Paris mit. Experten hatten mit einer Dividende in dieser Höhe gerechnet. Zudem sollen eigene Aktien für 1,25 Milliarden Euro zurückgekauft werden.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 8,4 Milliarden Euro an. Die Einnahmen kletterten um fünf Prozent 116 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr peilt Konzernchef Thomas Buberl beim bereinigten Gewinn je Aktie ein Plus am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 6 bis 8 Prozent an. Das Ergebnis und die Prognose liegen im Rahmen der Expertenerwartungen.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

