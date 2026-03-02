DAX 23.778 -3,5%ESt50 5.789 -3,3%MSCI World 4.494 -0,8%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.723 -1,9%Euro 1,1601 -0,8%Öl 83,59 +7,1%Gold 5.152 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.800 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung
Asiens Börsen unter Druck: Iran-Konflikt schickt Kospi auf Talfahrt - Aktien von Samsung & SK hynix tiefrot Asiens Börsen unter Druck: Iran-Konflikt schickt Kospi auf Talfahrt - Aktien von Samsung & SK hynix tiefrot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AXA Aktie

Kaufen
Verkaufen
AXA Aktien-Sparplan
39,13 EUR -1,50 EUR -3,69 %
STU
35,52 CHF -1,54 CHF -4,15 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 83,14 Mrd. EUR

KGV 8,74
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855705

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120628

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AXAHF

Goldman Sachs Group Inc.

AXA Buy

13:31 Uhr
AXA Buy
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
39,13 EUR -1,50 EUR -3,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montagabend an die jüngste Jahresbilanz der Franzosen an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,14 €		 Abst. Kursziel*:
22,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,67%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

13:31 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
02.03.26 AXA Buy Deutsche Bank AG
02.03.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AXA S.A.

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Befesa, AXA, ENI, Hensoldt und Lufthansa. Stocks in Action: Befesa, AXA, ENI, Hensoldt und Lufthansa.
finanzen.net AXA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
dpa-afx AXA-Aktie gewinnt: Dividende und Gewinn wie erwartet gestiegen
dpa-afx ROUNDUP: Axa geht nach Gewinnplus optimistisch ins neue Jahr - Dividende steigt
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Waste Management, Safran, Iberdrola, AXA
TraderFox Stocks in Action: BASF, STMicro, AXA, Vestas und Cancom.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen
EN, AXA Resolutions submitted to AXA's Shareholders' Meeting to be held on April 30, 2026
EN, AXA Execution of a share repurchase agreement in relation to AXA’s share buy-back program of up to Euro 1.25 billion
EN, AXA Execution of a share repurchase agreement in relation to AXA’s share buy-back program of up to Euro 1.25 billion
EN, AXA Full Year 2025 Earnings
Business Times BNP Paribas seeks to cut about 1,200 roles on Axa IM integration
Zacks Are Finance Stocks Lagging Axa (AXAHY) This Year?
EN, AXA AXA announces the appointment of Ewout Steenbergen as Chair of its Audit Committee
Business Times Axa warns on data centre ‘gambles’ as private credit risks rise
RSS Feed
AXA S.A. zu myNews hinzufügen