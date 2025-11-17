DAX 23.173 -1,8%ESt50 5.534 -1,9%MSCI World 4.255 -1,2%Top 10 Crypto 12,79 +2,4%Nas 22.387 -1,4%Bitcoin 80.610 +1,5%Euro 1,1576 -0,1%Öl 64,05 +0,0%Gold 4.071 +0,6%
TotalEnergies Aktie

55,42 EUR -0,60 EUR -1,07 %
STU
55,56 EUR -1,04 EUR -1,84 %
LSE
Marktkap. 121,82 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTFNF

UBS AG

12:41 Uhr
TotalEnergies
55,42 EUR -0,60 EUR -1,07%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot ging am Montagnachmittag auf eine Vereinbarung mit dem tschechischen Energiekonzern EPH über den Kauf einer 50-Prozent-Beteiligung an deren flexibler Stromerzeugungsplattform in Westeuropa ein, wobei Kohlekraftwerke ausgenommen seien. In der dazugehörigen Telefonkonferenz habe das Management die Vorteile der Integration dieser Anlagen betont. So werde die Gas-zu-Strom-Strategie beschleunigt. Die Anlagen selbst generierten bereits eine Kapitalrendite von über 10 Prozent und würden Totalenergies eine größere Marktpräsenz verschaffen sowie seine Handelsaktivitäten unterstützen./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,53 €		 Abst. Kursziel*:
4,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,66%
Analyst Name:
Henri Patricot 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:46 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
12:41 TotalEnergies Buy UBS AG
17.11.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
31.10.25 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

dpa-afx Milliardendeal TotalEnergies-Aktie im Plus: Kretinsky wird einer der größten Aktionäre TotalEnergies-Aktie im Plus: Kretinsky wird einer der größten Aktionäre
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net TotalEnergies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net So stuften die Analysten die TotalEnergies-Aktie im vergangenen Monat ein
Dow Jones TotalEnergies-Aktie dennoch rot: Gewinnsprung im dritten Quartal
dpa-afx ROUNDUP/Trotz gesunkener Ölpreise: Totalenergies verdient gut - Aktienkurs fällt
Dow Jones KORREKTUR: Totalenergies verzeichnet Gewinnsprung im dritten Quartal
Deutsche Welle TotalEnergies complicit in Mozambique war crimes — NGO
Deutsche Welle TotalEnergies complicit in Mozambique war crimes — NGO
EN, TOTAL Statement by TotalEnergies Following the French Competition Authority’s Decision relating to the Supply of Petroleum Products in Corsica
Benzinga TotalEnergies Adds 14 GW Of Power Assets In Massive Europe Deal
Financial Times TotalEnergies buys €5.1bn stake in Křetínský power projects
Financial Times TotalEnergies buys €5.1bn stake in Křetínský power projects
reNEWS TotalEnergies buys 50% of EPH flexgen assets
EN, TOTAL TotalEnergies accelerates its gas-to-power integration strategy in Europe by acquiring 50% of a portfolio of flexible power generation assets from EPH
