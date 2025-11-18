Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,9 Prozent auf 108,70 EUR ab.
Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,9 Prozent auf 108,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 107,55 EUR. Bei 110,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.058.140 Siemens Energy-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 114,80 EUR erreichte der Titel am 17.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,61 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,40 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 99,11 EUR.
Am 14.11.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,74 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 11.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 10.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
