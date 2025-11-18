DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.423 -1,3%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.063 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Nachmittag

18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,9 Prozent auf 108,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
107,35 EUR -5,30 EUR -4,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,9 Prozent auf 108,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 107,55 EUR. Bei 110,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.058.140 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,80 EUR erreichte der Titel am 17.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,61 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,40 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 99,11 EUR.

Am 14.11.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 11.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 10.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen