Blick auf Aktienkurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Montagvormittag freundlich

17.11.25 09:22 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 112,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
113,00 EUR 2,35 EUR 2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,8 Prozent auf 112,50 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 112,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,00 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.525 Stück gehandelt.

Bei 113,95 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 1,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,81 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 62,84 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 96,78 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 14.11.2025. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,34 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,05 Prozent auf 10,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 10.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2026 3,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie springt an: Mittelfristziele nach oben korrigiert - Dividende ist zurück

Aktienempfehlung Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08:01Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

