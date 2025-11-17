Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 112,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,8 Prozent auf 112,50 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 112,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,00 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.525 Stück gehandelt.

Bei 113,95 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 1,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,81 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 62,84 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 96,78 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 14.11.2025. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,34 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,05 Prozent auf 10,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 10.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2026 3,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

