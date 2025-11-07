DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.325 +0,0%Top 10 Crypto 13,82 -1,1%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 90.209 +2,0%Euro 1,1567 +0,0%Öl 63,63 +0,1%Gold 4.000 %
Siemens Energy Aktie

103,65 EUR -1,05 EUR -1,00 %
STU
Marktkap. 87,28 Mrd. EUR

KGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Energy Buy

20:01 Uhr
Siemens Energy AG
103,65 EUR -1,05 EUR -1,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 134 Euro angehoben. Das Produktangebot des Energietechnikkonzerns adressiere die größten Herausforderungen der Energiebranche, was für andauernde Nachfrage sorgen dürfte, schrieb Lucas Ferhani in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Die Dringlichkeit beim Netzausbau, mit der Netzbetreiber und Energieversorger in Europa und den USA konfrontiert seien, führe zu einer hohen Preismacht durch die Energietechnikanbieter. Daher unterschätzten viele Börsianer immer noch das Margenpotenzial von Siemens Energy./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 13:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 05:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
134,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
102,75 €		 Abst. Kursziel*:
30,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
103,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,28%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

20:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Siemens Energy Verkaufen DZ BANK
21.10.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

