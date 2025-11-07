Siemens Energy Aktie
Marktkap. 87,28 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 134 Euro angehoben. Das Produktangebot des Energietechnikkonzerns adressiere die größten Herausforderungen der Energiebranche, was für andauernde Nachfrage sorgen dürfte, schrieb Lucas Ferhani in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Die Dringlichkeit beim Netzausbau, mit der Netzbetreiber und Energieversorger in Europa und den USA konfrontiert seien, führe zu einer hohen Preismacht durch die Energietechnikanbieter. Daher unterschätzten viele Börsianer immer noch das Margenpotenzial von Siemens Energy./mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 13:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 05:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
134,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
102,75 €
|Abst. Kursziel*:
30,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
103,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,28%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
