Notierung im Blick

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag mit Verlusten

07.11.25 16:08 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 101,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
102,20 EUR -2,60 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 101,70 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,75 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 662.785 Stück.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 113,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,05 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 36,92 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 175,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,506 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 86,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck

Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch

Starke Performance der Siemens Energy-Aktie - Analysten bleiben gespalten

Bildquellen: Siemens Energy AG

