Top News
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert
Übersicht
Profil

Siemens Energy Aktie

Marktkap. 90,92 Mrd. EUR

KGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN
NEU
WKN ENER6Y

ISIN
ISIN DE000ENER6Y0

Symbol
Symbol SMEGF

Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Energy Buy

12:46 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
106,55 EUR -0,70 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der nächste wichtige Kurstreiber für den Energietechnikkonzern dürfte der Kapitalmarkttag im November werden, schrieb Ajay Patel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf Spielraum für höhere Geschäftsziele, weitere Details zur Trendwende bei der Profitabilität im Windturbinengeschäft, positive Veränderungen der Barmittelentwicklung und Bilanz sowie Aussagen zur Verwendung des Kapitals. Seine Ergebnisschätzung (Ebita) für 2030 liege 10 Prozent über der Konsensprognose, betonte der Experte./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 01:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
124,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
105,94 €		 Abst. Kursziel*:
17,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
106,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,38%
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

