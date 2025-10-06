DAX 24.389 +0,0%ESt50 5.614 -0,3%MSCI World 4.327 -0,6%Top 10 Crypto 16,62 -4,5%Nas 22.766 -0,8%Bitcoin 104.140 -2,3%Euro 1,1675 -0,3%Öl 65,29 -0,4%Gold 3.975 +0,4%
SAFRAN Aktie

298,20 EUR +0,10 EUR +0,03 %
STU
298,70 EUR -1,70 EUR -0,57 %
GVIE
Marktkap. 127,04 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

Deutsche Bank AG

SAFRAN Buy

12:36 Uhr
SAFRAN Buy
SAFRAN S.A.
298,20 EUR 0,10 EUR 0,03%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern dürfte ein weiteres starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Christophe Menard in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
312,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
300,40 €		 Abst. Kursziel*:
3,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
298,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,63%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
310,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

12:36 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

