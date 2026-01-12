DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,69 +4,7%Nas23.668 -0,3%Bitcoin80.695 +3,3%Euro1,1648 -0,2%Öl65,48 +1,8%Gold4.598 ±0,0%
Höhenflug fortgesetzt

Edelmetalle steigen weiter: Gold und Silber auf neuen Höchstständen

13.01.26 20:08 Uhr
Die Rally bei den Edelmetallen Gold und Silber geht weiter. Auch am Dienstag markierten die beiden Rohstoffe frische Rekordmarken.

Gold kletterte am Nachmittag auf bis zu 4.634,55 US-Dollar, Silber erreichte seinen Höchststand bei 89,12 Dollar. Händler führen den anhaltenden Aufschwung bei Gold und Silber unter anderem auf die aktuelle Situation im Iran zurück. Zudem gilt auch die zunehmende Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Experten als Treiber für die Aufwärtsbewegung beim Gold.

Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank hatte sich weiter zugespitzt: Jerome Powell hat strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurückgewiesen. Bei den Vorwürfen ging es um mögliche Unregelmäßigkeiten bei Renovierungsarbeiten am Gebäude der Fed. Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed vor dem Wochenende Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage.

Die zuständige Staatsanwältin Jeanine Pirro reagierte auf der Plattform X: Außer Powell habe niemand das Wort "Anklage" in den Mund genommen. Ihre Behörde habe zu Vorladungen greifen müssen, da die Fed Informationsanfragen zu Kosten von Renovierungsarbeiten am historischen Gebäude der Notenbank "ignoriert" habe.

Die steten Attacken auf Powell schüren an den Finanzmärkten Sorge, die Fed könnte künftig nicht mehr unabhängig agieren, sondern politisch gesteuert werden.

/men/nas

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: BrunoWeltmann / Shutterstock.com, Ravital / Shutterstock.com

