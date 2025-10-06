DAX 24.432 +0,2%ESt50 5.642 +0,2%MSCI World 4.348 -0,1%Top 10 Crypto 17,25 -0,9%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.694 +0,1%Euro 1,1659 -0,5%Öl 65,56 +0,1%Gold 3.959 -0,1%
Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert
Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet
Profil

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

Marktkap. 1,59 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2AR94

ISIN NL0012044747

Symbol SHPPF

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Die Kennziffern seien stark ausgefallen und hätten die Jahresziele der Online-Apotheke voll bestätigt, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
214,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
87,95 €		 Abst. Kursziel*:
143,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
87,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
145,13%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

13:01 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight Barclays Capital
12:36 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
10:41 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
06.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell UBS AG
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

dpa-afx Zuversicht Redcare-Aktien bauen Vortagesgewinne aus - Analysten optimistisch Redcare-Aktien bauen Vortagesgewinne aus - Analysten optimistisch
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays startet Redcare Pharmacy mit 'Overweight'; Ziel 140 Euro
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Dienstagmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start des Dienstagshandels ab
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: MDAX notiert zum Handelsende um die Nulllinie
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Nachmittag auf Höhenflug
finanzen.net Redcare Pharmacy-Aktie mit Kurssprung: Online-Apotheke hat Jahresprognose bestätigt
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX nachmittags
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy confirms full-year guidance following sustained positive Q3 sales performance in both Rx and non-Rx. 
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
EQS Group EQS-Adhoc: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Jerome Cochet, buy
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Jasper Eenhorst, buy
