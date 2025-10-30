Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief - Experten bleiben dennoch optimistisch
Aktien von Redcare fallen am Donnerstag weiter auf ihr Jahrestief bei 69,65 Euro zu.
Werte in diesem Artikel
Zuletzt lagen die Papiere der Onlineapotheke via XETRA 4,59 Prozent im Minus bei 72,70 Euro.
Die Experten von Barclays und dem Bankhaus Metzler stutzten ihre Kursziele in ihren Resumes der Quartalszahlen vom Vortag. Beide bleiben mit 130 beziehungsweise 160 Euro allerdings weit über dem aktuellen Xetra-Niveau.
Metzler-Experzte Felix Dennl senkte seine operativen Gewinnschätzungen bis 2027 prozentual zweistellig. Er geht dabei von geringerer Profitabilität und höheren Investitionen aus. Vom Ansinnen des Bundesgesundheitsministeriums, Kassenpatienten eine höhere Zuzahlung für Medikamente abzuverlangen, sieht er Redcare Pharmacy allerdings profitieren. Sollte es dazu kommen, dürfte die Akzeptanz von Online-Bestellungen auch im Arzneibereich schneller zunehmen, glaubt er.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquellen: Redcare Pharmacy
