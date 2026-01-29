DAX24.762 +0,9%Est505.992 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,13 -7,7%Nas23.486 +0,1%Bitcoin66.191 +2,0%Euro1,1822 -0,2%Öl66,31 -6,2%Gold4.720 -3,0%
Talfahrt setzt sich fort

Verve Group-Aktie fällt auf tiefsten Stand seit März 2024 - Neue Anleihen geplant

02.02.26 15:45 Uhr
Aktie auf Mehrmonatstief: Verve Group hat Platzierung von Anleihen angekündigt | finanzen.net

Eine geplante Platzierung von Anleihen durch die Verve Group hat am Montag die Aktie des im SDAX notierten schwedischen Werbetechnologie-Unternehmens unter Druck gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verve Group
1,39 EUR -0,16 EUR -10,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
17.977,3 PKT -63,0 PKT -0,35%
Charts|News|Analysen

Die vor allem mit den vorläufigen Quartalszahlen begonnene Talfahrt setzte sich fort und sorgte bei 1,34 Euro für ein Tief seit März 2024.

Zuletzt büßte das Papier 12 Prozent auf 1,38 Euro ein und war mit Abstand Schlusslicht im SDAX. Auch im bisherigen Jahresverlauf gehört Verve mit minus 21 Prozent zu den größten Verlierern im Nebenwerteindex.

Ein Experte verwies darauf, dass die Verschuldung des Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung am Jahresende bereits höher gewesen sei, als allgemein erwartet wurde. "Das hatte die Aktie nach der Vorlage der vorläufigen Zahlen am 26. Januar bereits unter Druck gebracht. Dass die Anleihen nun um 50 Millionen Euro aufgestockt werden sollen, erhöht das Risikoprofil", erklärte er.

/ck/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Analysen zu Verve Group

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Verve Group BuyWarburg Research
24.09.2025Verve Group BuyWarburg Research
26.08.2025Verve Group BuyWarburg Research
14.07.2025Verve Group BuyWarburg Research
24.11.2025Verve Group BuyWarburg Research
24.09.2025Verve Group BuyWarburg Research
26.08.2025Verve Group BuyWarburg Research
14.07.2025Verve Group BuyWarburg Research
