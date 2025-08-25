Verve Group Aktie
Marktkap. 447,06 Mio. EURKGV 18,83 Div. Rendite 0,00%
WKN A3D3A1
ISIN SE0018538068
Symbol MGIMF
Verve Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 6 auf 5,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Softwareplattform leide kurzfristig zugunsten langfristiger Chancen, schrieb Jörg Philipp Frey am Dienstag im Nachgang gesenkter Jahresziele./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verve Group SE
Zusammenfassung: Verve Group Buy
|Unternehmen:
Verve Group
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
5,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2,26 €
|Abst. Kursziel*:
134,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
137,24%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse