Transaktion

Die Verve Group, eine Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, übernimmt die deutsche Acardo für 24,5 Millionen Euro.

Die Transaktion soll am 1. Oktober 2025 abgeschlossen werden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Stockholm mit. Acardo ist ein digitaler Lösungsanbieter und konzentriert sich unter anderem auf Couponing- und Cashback-Lösungen für führende Einzelhändler wie Edeka, Kaufland und Rewe .

Acardo werde voraussichtlich einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 6 Millionen Euro beitragen. Die Jahresprognose von Verve bleibe unverändert.

Verve übernimmt KI-gestützte Suchmaschinenplattform Captify

Verve kauft noch weiter ein. Ziel ist das Londoner Unternehmen Captify Technologies, eine auf Künstliche Intelligenz basierte Suchmaschinenplattform, wie Verve am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Verve, die auf die Werbetechnologiebranche spezialisiert ist, zahlt dafür insgesamt 25,6 Millionen Euro.

Captify unterhalte langfristige, aktive Geschäftsbeziehungen zu allen führenden Werbeagenturen, hieß es. Das Unternehmen werde ab dem 16. September konsolidiert und soll voraussichtlich auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von rund 41 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Millionen Euro beitragen, einschließlich signifikanter Synergien nach der Transaktion.

Bereits am Vortag hatte Verve die Übernahme des deutschen Lösungsanbieters Acardo für 24,5 Millionen Euro angekündigt.

Im XETRA-Handel schloss die Verve-Aktie 3,85 Prozent höher bei 2,21 Euro.

