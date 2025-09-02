DEUTZ-Aktie nahe Langzeithoch - Oddo sieht Rüstungszukauf positiv
Die Aktien von DEUTZ sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in Reichweite ihres Hochs seit 2007 geblieben.
Werte in diesem Artikel
Am Vortag hatte die Ankündigung der Übernahme von Sobek die Aktien wegen verstärkter Rüstungsfantasie zunächst nahe an die 10-Euro-Marke getrieben, bevor die Gewinne dann wieder etwas schmolzen. Am Mittwoch ging es via XETRA zeitweise um fast fünf Prozent auf 9,72 Euro hoch in Richtung dieses Langzeithochs. In einer ersten Analystenreaktion zog die Investmentbank Oddo BHF ein positives Fazit vom Ausbau des Verteidigungsbereichs durch den Motorenbauer.
"Die Übernahme eines Drohnenkomponentenherstellers mag auf den ersten Blick überraschend erscheinen, passt aber im Detail gut zur Strategie von DEUTZ", schrieb Klaus Ringel von Oddo BHF. Es sei ermutigend, dass die mittelfristige Strategie weiter umgesetzt werde, indem neue attraktive Ergänzungen für das Geschäftsmodell gefunden werden. Denn DEUTZ strebe eine Erweiterung des Portfolios an, um weniger stark vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren abhängig zu werden. Finanziell sieht er Spielraum für weitere Übernahmen.
Das Kursziel für die mit "Outperform" bewerteten Aktien erhöhte der Experte auf 10,40 Euro./tih/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere DEUTZ News
Bildquellen: DEUTZ AG
Nachrichten zu DEUTZ AG
Analysen zu DEUTZ AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.03.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2020
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|10.07.2019
|DEUTZ verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.02.2017
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen