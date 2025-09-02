Analystenmeinung

Die Aktien von DEUTZ sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in Reichweite ihres Hochs seit 2007 geblieben.

Am Vortag hatte die Ankündigung der Übernahme von Sobek die Aktien wegen verstärkter Rüstungsfantasie zunächst nahe an die 10-Euro-Marke getrieben, bevor die Gewinne dann wieder etwas schmolzen. Am Mittwoch ging es via XETRA zeitweise um fast fünf Prozent auf 9,72 Euro hoch in Richtung dieses Langzeithochs. In einer ersten Analystenreaktion zog die Investmentbank Oddo BHF ein positives Fazit vom Ausbau des Verteidigungsbereichs durch den Motorenbauer.

Wer­bung Wer­bung

"Die Übernahme eines Drohnenkomponentenherstellers mag auf den ersten Blick überraschend erscheinen, passt aber im Detail gut zur Strategie von DEUTZ", schrieb Klaus Ringel von Oddo BHF. Es sei ermutigend, dass die mittelfristige Strategie weiter umgesetzt werde, indem neue attraktive Ergänzungen für das Geschäftsmodell gefunden werden. Denn DEUTZ strebe eine Erweiterung des Portfolios an, um weniger stark vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren abhängig zu werden. Finanziell sieht er Spielraum für weitere Übernahmen.

Das Kursziel für die mit "Outperform" bewerteten Aktien erhöhte der Experte auf 10,40 Euro./tih/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung Wer­bung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)