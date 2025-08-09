DAX24.075 -0,4%ESt505.337 -0,2%Top 10 Crypto16,77 +3,2%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1654 +0,1%Öl66,15 -0,3%Gold3.365 -1,0%
Schwache Rüstungswerte

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

11.08.25 09:56 Uhr
Salzgitter- und DEUTZ-Aktien unter Druck: Rüstungsfantasie bröckelt | finanzen.net

Die Aktien von Salzgitter und DEUTZ sind am Montag im Sog schwacher Rüstungswerte unter Druck geraten.

Der Salzgitter-Kurs fällt via XETRA zeitweise um 2,05 Prozent auf 22,90 Euro, der des Motorenbauers DEUTZ um 3,78 Prozent auf 8,92 Euro.

Im Fokus steht ein für Freitag geplantes Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine mögliche Friedenslösung im seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Bei den Salzgitter-Aktien hatte zuletzt eine Zulassung für Panzerstahl durch die Bundeswehr für Fantasie gesorgt und Anleger zumindest etwas über die Belastungen durch das noch triste Geschäftsumfeld hinwegsehen lassen. Auch die Aktien von DEUTZ hatten zuletzt immer wieder von Rüstungsfantasie profitiert, hatte das Unternehmen doch im März angekündigt, im Rüstungsgeschäft stärker tätig werden zu wollen.

/mis/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
