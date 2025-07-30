Wachstumskurs

Der Motorenbauer DEUTZ hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet.

Der Umsatz kletterte um fast ein Viertel auf 518,1 Millionen Euro nach oben, wie das SDAX-Unternehmen DEUTZ am Donnerstag mitteilte. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) Fortschritte, das um 16,5 Prozent auf 26,1 Millionen Euro anzog. Die operative Marge ging um 0,3 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent zurück. Unter dem Strich stieg der Gewinn mit 17,8 Millionen Euro auf fast das Doppelte. Konzernchef Sebastian Schulte bestätigte wie erwartet die Jahresprognose auch dank des gestiegenen Auftragseingangs. Dieser legte um fast ein Drittel auf 488 Millionen Euro zu.

DEUTZ-Aktien schnellen auf HOCH seit sechs Jahren

Ein robustes zweites Quartal des Motorenbauers DEUTZ in einem schwierigen Umfeld hat dem Aktienkurs am Donnerstag den höchsten Stand seit Juli 2019 beschert. In der Spitze ging es um fast 13 Prozent nach oben - nach einem Kursanstieg von fast 87 Prozent allein seit Jahresbeginn. Die Papiere zählen damit 2025 zu den Spitzenwerten im SDAX der kleineren Börsentitel. Nun notiert die DEUTZ-Aktie via XETRA zeitweise noch 11,94 Prozent im Plus bei 8,44 Euro.

Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sprachen von einem respektablen Quartalsbericht. Das bereinigte operative Ergebnis liege um vier Prozent über der Konsensschätzung. Das Unternehmen habe profitabler agiert als angenommen. In einem alles in allem schwierigen Umfeld zeige sich DEUTZwiderstandsfähig, denn im Vergleich zum Vorquartal habe sich die geschäftliche Lage verbessert.

KÖLN (dpa-AFX)