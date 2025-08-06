DAX24.289 +1,5%ESt505.334 +1,4%Top 10 Crypto15,61 +1,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1679 +0,2%Öl67,23 +0,4%Gold3.377 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Weiterer Erfolg

BYD-Aktie im Aufwind: Sealion 06 SUV verzeichnet starken Verkaufsstart

07.08.25 11:02 Uhr
Raketenstart bei BYD! Neuer Sealion 06 SUV wird zum Mega-Verkaufsschlager - Aktie zieht an | finanzen.net

Der neue SUV-Verkaufsschlager von BYD soll in seiner ersten Woche die Spitze in China erobert haben. Anleger reagieren erfreut.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
12,28 EUR 0,13 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BYD-Aktie am Donnerstag im Aufwind
• Neuer SUV BYD Sealion 06 verkaufte in seiner ersten Woche 4.801 Einheiten
• Damit ist das Modell das meistverkaufte A-Klasse-SUV in China nach wöchentlichen Verkaufszahlen

Wer­bung

Der chinesische Hersteller BYD hat einen starken Verkaufsstart für seinen neuen SUV, den Sealion 06, gemeldet. Im Handel in Hongkong konnte die Aktie nach dieser Meldung zulegen.

Verkaufserfolg des neuen BYD-SUV

Laut Zhang Zhuo, dem Vertriebsleiter für die Ocean-Modellreihe des Unternehmens, hat der neue SUV BYD Sealion 06 in seiner ersten Verkaufswoche 4.801 Einheiten abgesetzt, wie er auf Weibo bekanntgab. Mit diesem Ergebnis soll das Modell das meistverkaufte A-Klasse-SUV in China nach wöchentlichen Verkaufszahlen geworden sein. Der Sealion 06 wurde offiziell am 24. Juli auf den Markt gebracht.

Details zum Fahrzeug und zur BYD-Aktie

Das neue Modell ist gemäß CnEVPost in zwei Hauptvarianten erhältlich: als Hybrid Sealion 06 DM-i und als vollelektrischer Sealion 06 EV. Der Sealion 06 DM-i wird in drei Versionen angeboten, deren Startpreise bei 139.800 RMB (rund 19.460 US-Dollar), 146.800 RMB (rund 20.432 US-Dollar) und 156.800 RMB (rund 21.827 US-Dollar) liegen. Der Sealion 06 EV ist ebenfalls in drei Varianten verfügbar, mit Preisen ab 143.800 RMB (rund 20.019 US-Dollar), 153.800 RMB (rund 21.414 US-Dollar) und 163.800 RMB (rund 22.809 US-Dollar).

Wer­bung

Die BYD-Aktie beendete den Handel in Hongkong mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 112,80 HKD.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung