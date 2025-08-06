Weiterer Erfolg

Der neue SUV-Verkaufsschlager von BYD soll in seiner ersten Woche die Spitze in China erobert haben. Anleger reagieren erfreut.

• BYD-Aktie am Donnerstag im Aufwind

• Neuer SUV BYD Sealion 06 verkaufte in seiner ersten Woche 4.801 Einheiten

• Damit ist das Modell das meistverkaufte A-Klasse-SUV in China nach wöchentlichen Verkaufszahlen

Der chinesische Hersteller BYD hat einen starken Verkaufsstart für seinen neuen SUV, den Sealion 06, gemeldet. Im Handel in Hongkong konnte die Aktie nach dieser Meldung zulegen.

Verkaufserfolg des neuen BYD-SUV

Laut Zhang Zhuo, dem Vertriebsleiter für die Ocean-Modellreihe des Unternehmens, hat der neue SUV BYD Sealion 06 in seiner ersten Verkaufswoche 4.801 Einheiten abgesetzt, wie er auf Weibo bekanntgab. Mit diesem Ergebnis soll das Modell das meistverkaufte A-Klasse-SUV in China nach wöchentlichen Verkaufszahlen geworden sein. Der Sealion 06 wurde offiziell am 24. Juli auf den Markt gebracht.

Details zum Fahrzeug und zur BYD-Aktie

Das neue Modell ist gemäß CnEVPost in zwei Hauptvarianten erhältlich: als Hybrid Sealion 06 DM-i und als vollelektrischer Sealion 06 EV. Der Sealion 06 DM-i wird in drei Versionen angeboten, deren Startpreise bei 139.800 RMB (rund 19.460 US-Dollar), 146.800 RMB (rund 20.432 US-Dollar) und 156.800 RMB (rund 21.827 US-Dollar) liegen. Der Sealion 06 EV ist ebenfalls in drei Varianten verfügbar, mit Preisen ab 143.800 RMB (rund 20.019 US-Dollar), 153.800 RMB (rund 21.414 US-Dollar) und 163.800 RMB (rund 22.809 US-Dollar).

Die BYD-Aktie beendete den Handel in Hongkong mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 112,80 HKD.

