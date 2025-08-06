DAX24.083 +0,7%ESt505.299 +0,7%Top 10 Crypto15,61 +1,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.392 -0,2%Euro1,1678 +0,2%Öl66,82 -0,2%Gold3.375 +0,2%
Aufwärtstrend

DroneShield-Aktie im Visier: Geht die Kursrally in die nächste Runde?

07.08.25 10:15 Uhr
DroneShield-Aktie auf Wachstumskurs: Wie lange kann die Rekordjagd weitergehen? | finanzen.net

Anleger der DroneShield-Aktie erleben derzeit eine beeindruckende Aufwärtsbewegung. Doch wie lange kann diese außergewöhnliche Rally noch anhalten?

• Rekordrally bei DroneShield-Aktie
• Starkes zweites Quartal 2025, Anstieg von 480 Prozent
• Analysten weiterhin optimistisch

Die DroneShield-Aktie hat in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Leistung gezeigt und ihren Anlegern Grund zur Freude gegeben. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus auf rund 435 Prozent. In nur einem Monat verzeichneten Anleger einen Wertzuwachs von 60 Prozent - und allein in den letzten 5 Tagen stieg der Kurs um über 8 Prozent. Diese anhaltende Aufwärtsbewegung unterstreicht die starke Dynamik, die DroneShield derzeit am Markt erlebt. Am Donnerstag legte die Rally in Sydney jedoch eine kleine Verschnaufpause ein: Die Aktie schloss 0,24 Prozent tiefer bei 4,09 AUD.

Starke Bilanz treibt Kurse an

Der jüngste Höhenflug der DroneShield-Aktie ist kein Zufall, sondern direkt auf beeindruckende Geschäftszahlen zurückzuführen. Der Umsatz sprang auf 38,8 Millionen AUD, was im Vergleich zum Vorjahr einem phänomenalen Anstieg von 480 Prozent entspricht. Dieses explosive Wachstum spiegelt sich auch in der gesamten Auftragslage wider. Für das laufende Jahr 2025 wurden bereits Einnahmen von 176,3 Millionen AUD gemeldet oder über verbindliche Bestellungen gesichert. Darüber hinaus verfügt DroneShield über eine vielversprechende Verkaufs-Pipeline mit einem potenziellen Auftragswert von rund 2,3 Milliarden AUD, was auf beträchtliche zukünftige Einnahmen hindeutet.

Globale Nachfrage befeuert Zukunftsaussichten

Der Erfolg von DroneShield ist eng mit der weltweit steigenden Nachfrage nach effektiven Anti-Drohnen-Technologien verbunden. Ob im zivilen, militärischen oder Sicherheitsbereich - die Bedrohung durch unbemannte Flugobjekte erfordert innovative Abwehrmaßnahmen. DroneShield positioniert sich hier als spezialisierter Anbieter. Die positive Marktstimmung gegenüber dem Unternehmen bleibt daher unverändert optimistisch.

Analysten sehen Potenzial

Viele Analysten erwarten, dass das Unternehmen auch im Jahr 2026 von dieser globalen Nachfrage profitieren und weiteres Wachstum verzeichnen wird. Die überzeugenden Geschäftszahlen haben zuletzt auch bei der australische Investmentbank Bell Potter Eindruck hinterlassen. So hoben die Analysten ihre Bewertung für die DroneShield-Aktie auf "Buy" an. Ob der Aufwärtstrend tatsächlich anhält, bleibt letztlich jedoch abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

