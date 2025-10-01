Rally geht weiter: Börsenstar DroneShield-Aktie erneut mit heftigem Kurssprung
Die DroneShield-Aktie setzt ihre außerordentlich positive Kursentwicklung an der Börse in Australien auch zur Wochenmitte mit einem erneuten Kurssprung fort.
Werte in diesem Artikel
• Aktie mit erneutem Kurssprung von über 23 Prozent an der ASX
• Unternehmensnachrichten aktuell dünn, Fokus auf Expansion in die USA
• Anleger sehen großes Wachstumspotenzial im Bereich Drohnenabwehr
Nach rund 18 Prozent Kursplus am Dienstag ging es für die Aktie von DroneShield an der Börse in Sydney auch am Mittwoch erneut kräftig nach oben: Ein Plus von 23,18 Prozent auf 5,74 AUD stand zum Handelsende an den Kurstafeln.
Unternehmensnachrichten Mangelware
Nachrichten von Unternehmensseite, die die Kurssprünge rechtfertigen würden, gibt es aktuell nicht. Zuletzt hatte der Drohnenabwehr-Spezialist eine umfangreiche Expansion in die USA angekündigt, nachdem man bereits in Australien und Europa aktiv tätig geworden war. Der Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den USA wird vom Unternehmen selbst als "klares Zeichen für DroneShields Bestreben, die globale Drohnenabwehrlandschaft anzuführen und neu zu gestalten", bewertet.
DroneShield-Aktie mit Momentum
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens, das unlängst eine Reihe von Neuaufträgen generieren konnte und damit die Marke von 4.000 verkauften Systemen im Wert von 7,9 Millionen AUD überschreiten konnte, scheinen von Anlegern als außerordentlich bewertet zu werden.
Da Drohnenkriegstechnologie und entsprechende Abwehrsysteme zunehmend zu einem Kernstück globaler Verteidigungsstrategien werden, steht im Mittelpunkt des Anlegerinteresses, ob DroneShield die nächste Wachstumsphase angehen kann.
Aktien aus dem Rüstungs- und Verteidigungssektor haben aktuell ein Momentum, für den australischen Drohenabwehrspezialisten scheint dies in besonderen Maße zu gelten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere DroneShield News
Bildquellen: Droneshield
Nachrichten zu DroneShield Ltd
Analysen zu DroneShield Ltd
Keine Analysen gefunden.