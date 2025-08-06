DAX23.931 ±0,0%ESt505.279 +0,3%Top 10 Crypto15,57 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1685 +0,2%Öl67,33 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Netzausbaukosten

United Internet-Aktie fällt: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

07.08.25 09:27 Uhr
United Internet-Aktie tiefer: United Internet bestätigt Jahresziele trotz Belastung durch 1&1-Investitionen | finanzen.net

Bei United Internet haben im ersten Halbjahr erneut die Kosten für den Netzausbau bei der Tochter 1&1 auf die Bilanz gedrückt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
18,26 EUR -0,26 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
25,10 EUR -0,12 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 675,6 Millionen Euro zu, wie das im MDAX notierte Unternehmen United Internet am Donnerstag mitteilte. Die darin enthaltenen Anlaufkosten des 1&1-Mobilfunknetzes fielen knapp 20 Millionen Euro höher aus als im Vorjahreszeitraum.

Wer­bung

Unter dem Strich sank der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie von 61 Cent im Vorjahr 59 Cent. Neben den Netzausbaukosten belasteten auch gestiegene Abschreibungen vor allem auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes bei 1&1 Versatel sowie des Mobilfunknetzes den Überschuss.

Der Konzernumsatz legte in den ersten sechs Monaten um gut vier Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zu. Das war in etwa so viel, wie von Analysten erwartet. Darin enthalten ist nicht mehr der Umsatzbeitrag des zum Verkauf stehenden Geschäftsfeldes Energy. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

Die United Internet-Aktie notiert via XETRA zeitweise 4,45 Prozent leichter bei 24,06 Euro.

/mne/ajx/he

MONTABAUR (dpa-AFX)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

