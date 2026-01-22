Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Freitagmittag auf grünem Terrain
Der LUS-DAX entwickelt sich am fünften Tag der Woche positiv.
Werte in diesem Artikel
Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,28 Prozent auf 24.875,50 Punkte zu.
Bei 24.795,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.910,50 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24.323,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2025, einen Stand von 24.208,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 21.476,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,26 Prozent aufwärts. Bei 25.509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.344,00 Zählern erreicht.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,56 Prozent auf 142,40 EUR), SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 193,48 EUR), Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1.824,00 EUR), Bayer (+ 1,17 Prozent auf 44,68 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 26,97 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen adidas (-6,00 Prozent auf 143,30 EUR), Zalando (-2,80 Prozent auf 24,29 EUR), BASF (-1,81 Prozent auf 45,68 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,69 Prozent auf 45,96 EUR) und Infineon (-1,60 Prozent auf 41,91 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.194.411 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,516 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,42 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 6,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere adidas News
Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com