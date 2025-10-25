GNW-News: John Langdon Down Foundation gewinnt F1® Allwyn Global Community Award beim Grand Prix von Mexiko

^* In Mexiko-Stadt ansässige Initiative erhält 100.000-Euro-Spende von Allwyn

zur Unterstützung ihrer Mission zur Entfaltung des vollen Potenzials von

Kindern mit Down-Syndrom

MEXIKO-STADT, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das multinationale Lotterie- und

Unterhaltungsunternehmen Allwyn und die Formula 1 haben die John Langdon Down

Foundation als Gewinner des F1® Allwyn Global Community Award in Mexiko und

Empfänger von 100.000 EUR (umgerechnet über 2,1 Millionen mexikanische Pesos)

bekannt gegeben. Die Spende von Allwyn soll die wertvolle Arbeit der Stiftung in

der lokalen Gemeinschaft fördern. Sie fließt in ihr integriertes Betreuungs- und

Bildungsprogramm, das Kinder mit Down-Syndrom und ihre Familien unterstützt.

(Prof. Sylvia Garcia Escamilla, Präsidentin der John Langdon Down Foundation,

wurde auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez vor dem Grand Prix von Mexiko mit dem

F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet.)

Die John Langdon Down Foundation mit Sitz in Mexiko-Stadt - Austragungsort des

FORMULA 1® GRAND PREMIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 2025 vom 24. bis

26. Oktober 2025 - ist eine wegweisende Institution, die sich für die Förderung

der Menschenrechte, der Würde und des Potenzials von Menschen mit Down-Syndrom

jeden Alters einsetzt. Die Stiftung hat erkannt, dass Kinder mit Down-Syndrom in

Mexiko nicht immer die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lebensweg

haben - ihre Bedürfnisse in Bezug auf Bildung, Gesundheit und Entwicklung werden

meist getrennt voneinander betrachtet, was ihre Chancen auf Lernen und

Selbstständigkeit einschränken kann.

Die erfolgreiche Initiative der Stiftung zielt darauf ab, diese Lücke mit der

Spende von Allwyn zu schließen. In den nächsten 12 Monaten wird sie 89 Kinder im

Alter von 6 bis 18 Jahren mit Down-Syndrom dabei unterstützen, ihr Potenzial zu

entfalten, und schätzungsweise 445 Familienmitglieder (einschließlich Eltern und

Betreuer) durch Schulungen und Unterstützung stärken. Langfristig soll diesen

Kindern durch bessere Bildung, Beschäftigungsmöglichkeiten und soziale Inklusion

mehr Unabhängigkeit ermöglicht werden. Letztendlich soll das Projekt

gesellschaftlich wirken, indem es die Fähigkeiten von Menschen mit Down-Syndrom

sichtbar macht, Stereotype abbaut, Sichtweisen verändert und zu einer offeneren

Gesellschaft beiträgt.

Die F1 ist seit mehreren Jahren ein wichtiger Unterstützer der Arbeit der

Stiftung. Im Jahr 2022 erwarb sie Kunstwerke und Rahmen, die von Menschen mit

Down-Syndrom individuell gestaltet wurden. Vor Kurzem eröffnete sie ihren

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, an inklusiven Spielen und Aktivitäten

auf der Rennstrecke Autódromo Hermanos Rodríguez teilzunehmen. Beispielsweise

konnten sie Rennfahrerinnen und -fahrer treffen und ihre Fähigkeiten in

Rennsimulatoren testen.

Der F1® Allwyn Global Community Award, der in diesem Jahr im Rahmen der

mehrjährigen Partnerschaft zwischen der F1 und Allwyn ins Leben gerufen wurde,

spiegelt das gemeinsame Engagement wider, positive Veränderungen voranzutreiben

und den Gemeinschaften, in denen sie tätig sind, etwas zurückzugeben.

Während der Saison 2025 werden insgesamt vier lokale Initiativen mit Bezug zur

F1, die in ihren Ländern einen positiven Einfluss haben - beispielsweise in den

Bereichen Bildung, Kultur, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit -, von einer Jury

ausgewählt und erhalten jeweils eine Spende in Höhe von 100.000 Euro von Allwyn.

Der endgültige Gewinner oder die endgültige Gewinnerin dieser Saison wird beim

FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 (20.-22. November 2025) mit dem

F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet.

Allwyn hat sich zum Ziel gesetzt, den Award in der Saison 2026 auf weitere

Rennen auszuweiten und damit Projekte zu würdigen, die etwas bewegen.

Andria Vidler, CEO von Allwyn UK und Jurymitglied des F1® Allwyn Global

Community Award, erklärt:?Als lotteriegeführtes Unterhaltungsunternehmen steht

das Engagement für die Gemeinschaft im Mittelpunkt unseres Handelns. Es war uns

eine Ehre, durch die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1 in diesem Jahr

herausragende Projekte vorzustellen und weiter zu unterstützen. Die John Langdon

Down Foundation ist ein Beispiel für eine echte Community-Initiative, die nicht

nur positive Veränderungen für ihre direkten Begünstigten und deren

Unterstützungssystem ermöglicht, sondern auch von Natur aus inklusiv ist und

einen grundlegenden Wandel in der Wahrnehmung einer marginalisierten Gruppe

bewirkt."

Ellen Jones, Leiterin ESG bei der Formula 1, bemerkt:?Die inspirierende Arbeit

der John Langdon Down Foundation steht in Einklang mit den Kernbereichen, die

wir mit diesem Preis würdigen - insbesondere mit ihren Bemühungen, die

Selbstbestimmung, Bildung und das Wohlbefinden von Kindern mit Down-Syndrom zu

verbessern. Diese herausragende Initiative baut systemische Barrieren ab und

hilft diesen Kindern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir freuen uns, ihre

Mission ins Rampenlicht zu rücken und einen konkreten Beitrag zu leisten, um

eine solidarischere und inklusivere Gesellschaft zu fördern."

Die Gewinnerin des F1® Allwyn Global Community Award, Prof. Sylvia Garcia

Escamilla, Präsidentin der John Langdon Down Foundation, erklärt:?Unser Ziel

ist es, sicherzustellen, dass jeder Mensch mit Down-Syndrom vollständig in die

Gesellschaft eingebunden ist, und der Gewinn des F1® Allwyn Global Community

Award bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher. Die größte systemische Lücke

in Mexiko ist die fragmentierte Betreuung, durch die das Potenzial von Kindern

mit Down-Syndrom nicht ausgeschöpft wird. Diese großzügige Spende von Allwyn

ermöglicht es uns, ein Programm umzusetzen, das ein integriertes

Unterstützungssystem bietet, das Entwicklung fördert, Barrieren abbaut und mehr

Inklusion ermöglicht - über Mexiko hinaus. Wir danken der Formula 1 und Allwyn

dafür, dass sie die Bedeutung unserer Stiftung für diese Gemeinschaft anerkannt

haben."

Hinweise an die Redaktion

Über Allwyn

Allwyn ist ein multinationales Unterhaltungsspieleunternehmen mit Schwerpunkt

auf Lotterien, das in Europa und Nordamerika eine führende Marktposition

einnimmt und über vertrauenswürdige Marken verfügt. Das Unternehmen hat es sich

zum Ziel gesetzt, das Spielerlebnis für alle zu verbessern, indem es sich auf

Innovation, Technologie und die Sicherheit der Spielerinnen und Spieler

konzentriert und einen größeren Teil seiner Einnahmen aus einem wachsenden

Portfolio an Freizeit-Gaming-Angeboten wohltätigen Zwecken zukommen lässt.

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1(®)

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® ist ein Schritt zur Steigerung

der weltweiten Bekanntheit von Allwyn, mit 24 Rennen rund um den Globus,

750 Millionen Fans und 96 Millionen Followerinnen und Followern in den sozialen

Medien sowie einer Reichweite über Rundfunkkanäle und Unterhaltungsmedien.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke mit

Einfluss auf die Gemeinschaft weltweit stärken und die globalen Wachstumspläne

des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das

Bestreben des Unternehmens unterstützen, einen positiven Beitrag zur

Gesellschaft weltweit zu leisten. Da sich sowohl Allwyn als auch die Formula 1®

gleichermaßen für die Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften engagieren,

bietet die Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende

internationale Fangemeinde des Sports zu nutzen, um jene zu würdigen, die

positive Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf

globaler Ebene zu teilen.

Über die Formula 1(®)

Die Formula 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die renommierteste

Motorsportserie sowie die beliebteste jährliche Sportserie der Welt. Die Formula

One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und besitzt die

exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship(TM). Die

Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ:

FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK), die zum Tracking Stock der Formula One Group

gehört. Das F1-Logo, das F1 FORMULA 1-Logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD

CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und verwandte Marken sind Markenzeichen

der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte

vorbehalten.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42d32bbb-a8f8-

47ab-94e4-62d5bb1bf8ff

Medienanfragen pr@allwyn.com

Pressekontakte

Formula 1-Pressestelle

E: f1media@f1.com

T: @f1mediaÂ°