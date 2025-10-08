DAX24.473 +0,4%Est505.631 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,07 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Neue Maßstäbe gesetzt

DroneShield-Aktie steigt weiter: Neue KI-Software als strategischer Wendepunkt

08.10.25 10:32 Uhr
DroneShield-Aktie steigt weiter: Warum die neue KI-Software von DroneShield alles verändern könnte | finanzen.net

Das australische Verteidigungstechnologieunternehmen DroneShield hat mit der Veröffentlichung seines sogenannten "Landmark 4Q25 AI Software Release" einen neuen Meilenstein gesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
3,68 EUR 0,23 EUR 6,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield launcht neue KI-Software
• Gezielte Emitter-basierte Disruption zur Drohnenabwehr
• Software-Erlöse sollen künftig kräftig steigen

Wer­bung

Die neue Software, die am heutigen Mittwoch per Unternehmensmitteilung offiziell vorgestellt wurde, bringt laut DroneShield wesentliche Fortschritte in der KI-gestützten Drohnenerkennung und -abwehr mit sich. Damit markiere das Update "den bislang größten Technologiesprung in der Geschichte von DroneShield".

Präzision durch emitterbasierte Störung

Ziel der neuen KI-Software ist nicht weniger als eine vollständige Neuausrichtung der Drohnenabwehr - weg von reaktiver Signalunterdrückung, hin zu präziser, datengesteuerter Interaktion mit der elektromagnetischen Umgebung. Im Zentrum des Updates steht daher die sogenannte Emitter-basierte Disruption, intern als RFAI-ATK Engine bezeichnet. Während klassische Jamming-Systeme ein breites Frequenz-Spektrum stören und damit häufig auch die zivile Kommunikation beeinträchtigen, erlaubt die neue Technologie ein gezieltes, protokollbasiertes Eingreifen. Die Software erkennt, welche Funksignale von einer Drohne stammen, und reagiert ausschließlich auf diese - wie ein präziser chirurgischer Eingriff in der elektromagnetischen Landschaft.

DroneShield spricht dabei von einer "Protokollbewusstheit" ("protocol awareness"), die es ermögliche, auch bei unkonventionellen oder selbst modifizierten Drohnenmodellen effektiv zu agieren. Damit werde eine der größten Schwächen bisheriger Systeme - die mangelnde Differenzierung - weitgehend beseitigt. DroneShield will sich so als Pionier einer Generation von "intelligenten Abwehrsystemen" positionieren, die nicht nur erkennen, sondern auch adaptiv reagieren können.

Wer­bung

Künstliche Intelligenz trifft auf Hardwarebeschleunigung

Ein weiterer Kernpunkt der neuen Version ist die Erweiterung des RFAI-2-Modells, das als Herzstück der Erkennungs-KI gilt. Die Datenbank der Funkemissionen wurde signifikant vergrößert, um auch neuartige Drohnenkommunikationsprotokolle zu erfassen. Durch eine tiefere neuronale Modellarchitektur und optimierte Trainingsdaten aus realen Einsatzumgebungen steigert DroneShield nach eigenen Angaben die Erkennungsrate bei gleichzeitig geringerer Fehlalarmquote.

Parallel dazu wurde die Rechenleistung der Hardwareplattform DroneSentry-X Mk2 nahezu verdoppelt. Das geschieht durch hardwareseitige KI-Beschleuniger, die eine Echtzeit-Signalverarbeitung ermöglichen, ohne auf externe Cloud-Rechenleistung angewiesen zu sein. In einer Zeit, in der viele Sicherheitsbehörden aus Geheimhaltungs- und Reaktionsgründen auf lokale Datenverarbeitung setzen, ist das ein entscheidender Vorteil.

Eine der praxisrelevantesten Neuerungen ist laut DroneShield aber die Fähigkeit zur persistenten RF-Detektion während aktiver Störung. In bisherigen Systemen führte ein Jamming-Einsatz gegen feindliche Drohnen oft dazu, dass auch das eigene Sensorsystem "blind" wurde - ein klassisches Dilemma. DroneShield hat dieses Problem laut eigenen Angaben technisch gelöst, indem bestimmte Frequenzbereiche vom Jamming ausgenommen und parallel überwacht werden.

Wer­bung

Strategische Verschiebung hin zu Software-Erlösen

Die Einführung der 4Q25-Version ist auch betriebswirtschaftlich bedeutsam. So sieht DroneShield seine Zukunft offenbar auch zunehmend in SaaS-Erlösen - also wiederkehrenden Einnahmen aus Software-Abonnements und cloudbasierten Analyse-Services. Der Umsatzanteil dieser Sparte soll laut Unternehmensstrategie innerhalb der nächsten fünf Jahre "deutlich wachsen". "Unsere Vision besteht darin, dass weltweit Zehntausende Geräte im Einsatz sind und die Endbenutzer regelmäßige SaaS-Software-Updates erhalten, die ihre Fähigkeit, neu auftretende Bedrohungen zu erkennen, zu verfolgen und zu neutralisieren, kontinuierlich verbessern", wird DroneShield-CEO Oleg Vornik in der Pressemitteilung zitiert.

Bei den Anlegern kommt dies gut an: Sie ließen die DroneShield-Aktie am Mittwoch in Sydney um 7,76 Prozent auf 6,53 AUD steigen. Seit Jahresstart hat sich der Kurs des Anteilsscheins mit einem Plus von mehr als 750 Prozent bereits vervielfacht.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung