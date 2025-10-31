DAX24.018 -0,4%Est505.682 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,05 +0,4%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.974 +1,6%Euro1,1573 ±0,0%Öl64,80 +0,1%Gold4.006 -0,8%
DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral
Wenige Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben
Nach enormer Rally

DroneShield-Aktie stürzt im Oktober ab - das steckt hinter dem Kursrückgang

31.10.25 11:50 Uhr
Kursrutsch bei DroneShield: Warum die Aktie im Oktober massiv an Wert verloren hat | finanzen.net

DroneShield gerät nach einer monatelangen Rally kräftig unter Druck. Trotz ruhiger Nachrichtenlage verzeichnet der Drohnenabwehr-Spezialist im Oktober deutliche Kursverluste. Das sind die Gründe.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
2,22 EUR -0,12 EUR -4,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield-Aktie bricht im Oktober ein
• Ruhige Meldungslage
• Kursrückgang hat mehrere Gründe

DroneShield-Aktie im Oktober mit massiven Verlusten

Die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield steht nach einem steilen Anstieg zuletzt massiv unter Druck. Seit Wochenbeginn verzeichnet das Papier einen regelrechten Abverkauf: Am Freitagmorgen fiel der Kurs im australischen Handel erneut um letztlich 5,9 Prozent auf 3,830 AUD, nachdem bereits am Donnerstag und am Mittwoch klar verloren worden war. Innerhalb von nur einer Woche hat das Papier ganze 15,08 Prozent an Wert eingebüßt. Im gesamten Oktober belaufen sich die Verluste sogar auf 32,57 Prozent. Seit Jahresbeginn lässt sich jedoch noch immer ein Plus von 400,65 Prozent verzeichnen.

Meldungslage im Blick

Bemerkenswert ist jedoch, dass der Kursrutsch nicht auf neue Unternehmensnachrichten zurückzuführen ist. Weder operative Probleme noch Gewinnwarnungen wurden gemeldet. Im Gegenteil: Noch am 20. Oktober hatte DroneShield mit einem Rekordquartal überzeugt. Der Umsatz war im Jahresvergleich um rund 1.000 Prozent gestiegen, was die Aktie zeitweise bis auf 4,88 AUD katapultierte.

Grund für den Kursrückgang

Analysten führen den plötzlichen Kursrückgang auf mehrere Faktoren zurück. An erster Stelle stehen Gewinnmitnahmen nach der außergewöhnlichen Kursrally seit Jahresbeginn. Hinzu komme eine gestiegene Marktunsicherheit, die Anleger vorsichtiger agieren lässt. Zudem kursieren Spekulationen über mögliche kurzfristige Risiken bei Lieferketten und Rohstoffverfügbarkeit. Trotz der jüngsten Korrektur gilt die Bewertung von DroneShield weiterhin als ambitioniert, während die Margenperspektiven unter Druck geraten könnten, da zunehmend große Rüstungskonzerne in den Drohnenabwehrmarkt drängen.

Trotz des Rückschlags bleibt die DroneShield-Aktie jedoch eine der meistdiskutierten Positionen im Technologiebereich, da das Unternehmen mit seinen Drohnenabwehrsystemen in einem sicherheitspolitisch hochrelevanten Wachstumssegment tätig ist.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Droneshield

