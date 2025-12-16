DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.105 -0,5%Euro1,1754 ±0,0%Öl60,21 -0,3%Gold4.285 -0,5%
TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Dezember 2025

16.12.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

12:45 USA: Pfizer, Ausblick 2026 (14.00 Uhr Investoren- und Analystencall)

17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25

09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25 und 11/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Lagerbestände 9/25

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken e.V. «Team Deutschland - Strategische Außenwirtschaftspolitik neu denken»

13:30 FRA: Prozess gegen Konzern Lafarge wegen mutmaßlicher Terrorismusfinanzierung in Syrien endet

DEU: Gewerkschaft IG BCE legt Forderung vor in den Tarifverhandlungen für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie

EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Plan für bezahlbares Wohnen vor

FIN: Staats- und Regierungsspitzen der EU-Ostflanke treffen sich in Finnland

BEL: Treffen der EU-Umweltminister

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi