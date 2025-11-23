Nachhaltig oder Strohfeuer?

Kryptomarkt erholt sich: Bitcoin, Ethereum und XRP nach starkem Verkaufsdruck wieder im Plus

23.11.25 15:04 Uhr

Nach dem starken Ausverkauf am Freitag zeigen die wichtigsten Kryptowährungen am Sonntag eine deutliche Erholungstendenz.

• Nach dem starken Verkaufsdruck am Freitag dreht Bitcoin am Sonntag ins Plus

• Altcoins Ethereum und XRP zeigen mit Zuwächsen eine stärkere Erholungsdynamik

• Gestiegene Hoffnungen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed, die die Aktienmärkte stützten, scheinen auch auf den Kryptomarkt abzufärben Erholung nach Kryptos im freien Fall Die wichtigsten Kryptowährungen verzeichnen am Sonntag eine spürbare Gegenbewegung, nachdem der Markt am Freitag stark unter Druck stand. Bitcoin, die größte Kryptowährung, notierte via CoinMarketCap am Sonntag zeitweise 3,59 Prozent im Plus bei 87.113 US-Dollar. Auch andere wichtige Assets zeigten deutliche Zuwächse: Ethereum stieg um 4,58 Prozent auf 2.855 US-Dollar, während XRP mit einem Plus von 8,05 Prozent auf 2,05 US-Dollar die stärksten Gewinne unter den großen Währungen verzeichnete.

Diese Entwicklung steht im Kontrast zum Ende der Handelswoche. Am Freitag befand sich der Kryptomarkt noch im freien Fall. Der Bitcoin-Preis verlor zeitweise bis auf rund 81.000 US-Dollar, nachdem die Kurse am Vormittag zeitweise zweistellig gefallen waren.

Zinssenkungsfantasie stützt Risiko-Assets

Die kurzfristige Erholung am Kryptomarkt wird durch die positive Stimmung gestützt, die sich am Freitag nach einer Rede des Präsidenten der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, an der Wall Street breit machte. Williams hielt die Hoffnungen der Anleger auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank beim nächsten Zinsentscheid am 10. Dezember am Leben. Er deutete an, dass eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" gerechtfertigt sein könnte, um die Zinssätze näher an einen neutralen Bereich heranzuführen. Als Folge stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung laut FedWatch-Tool der CME von etwa 40 Prozent vor seiner Rede auf inzwischen 71 Prozent. Diese Zuversicht an den traditionellen Märkten strahlte am Wochenende auf den volatilen Kryptosektor ab, der oft als Risiko-Asset auf makroökonomische Entspannung reagiert.

Strukturelle Bedenken bleiben bestehen

Ungeachtet der Wochenendgewinne führten Marktbeobachter den scharfen Einbruch am Freitag auf strukturelle Probleme zurück. Analyst Timo Emden von Emden Research sprach gegenüber dpa von "Ausverkaufsstimmung" und einem "Crash auf Raten". Die Ursachen für die gedrückte Stimmung seien eine Kombination aus Zinsängsten, der Auflösung gehebelter Positionen und anhaltenden Gewinnmitnahmen. Emden mahnte, dass nun auch das Vertrauen der hartgesottenen Bitcoin-Anleger auf dem Spiel stehe und sich aus der Kurskorrektur eine handfeste Vertrauenskrise entwickeln könne. Auch die abnehmende Zuversicht von Großanlegern und institutionellen Investoren, die ihre Positionen reduzieren, sowie die Unsicherheit über zukünftige Regulierungen trugen zur Volatilität bei.

Analysten sehen Chancen bei Altcoins

Trotz der düsteren Stimmung am Freitag sehen einige Analysten im stark gefallenen Markt bereits Potenzial, insbesondere bei Altcoins. Sie weisen darauf hin, dass der Abschwung für langfristig orientierte Investoren eine Einstiegsgelegenheit in Projekte mit fundamentalen Anwendungsfällen bieten könnte. Ob die sonntägliche Erholung eine nachhaltige Trendwende einleitet oder lediglich eine technische Reaktion auf die Überverkäufe der Vorwoche darstellt, bleibt abzuwarten.

