So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

23.11.25 17:23 Uhr
Aktuelle Entwicklung: Bitcoin, Ripple & Co. am Sonntagnachmittag am Kryptomarkt

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
70.505,9747 CHF 1.921,7974 CHF 2,80%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
75.560,6995 EUR 2.008,0452 EUR 2,73%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
66.571,6101 GBP 1.920,7701 GBP 2,97%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.681.244,1818 JPY 435.588,9405 JPY 3,29%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
87.072,3624 USD 2.373,3512 USD 2,80%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.283,3257 CHF 41,0238 CHF 1,83%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.447,0222 EUR 42,2802 EUR 1,76%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.155,9118 GBP 42,2072 GBP 2,00%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
443.065,0892 JPY 10.009,5625 JPY 2,31%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.819,8257 USD 50,6630 USD 1,83%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6789 CHF 0,0991 CHF 6,28%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7993 EUR 0,1051 EUR 6,20%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5852 GBP 0,0961 GBP 6,45%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
325,7870 JPY 20,6826 JPY 6,78%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0734 USD 0,1224 USD 6,28%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
107,3626 CHF 4,0204 CHF 3,89%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
115,0596 EUR 4,2309 EUR 3,82%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
101,3716 GBP 3,9561 GBP 4,06%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
20.833,0393 JPY 874,5651 JPY 4,38%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
132,5890 USD 4,9650 USD 3,89%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
687,6773 CHF 12,6224 CHF 1,87%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
736,9783 EUR 13,0201 EUR 1,80%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
649,3036 GBP 12,9634 GBP 2,04%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
133.439,4776 JPY 3.066,1922 JPY 2,35%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:10 stieg der Bitcoin-Kurs um 2,99 Prozent auf 87.235,11 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 84.699,01 US-Dollar gehandelt worden war.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 11,72 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 27,1 Prozent.

Nach 82,24 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,91 Prozent auf 83,81 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 2,43 Prozent auf 2.836,52 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.769,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,64 Prozent auf 548,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 557,48 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 6,01 Prozent auf 2,068 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,951 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem legt Monero zu. Um 6,66 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 393,80 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 369,21 US-Dollar wert war.

Nach 0,4047 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Sonntagnachmittag um 3,08 Prozent auf 0,4172 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 6,29 Prozent auf 0,2449 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,2304 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Tron-Kurs um 0,49 Prozent auf 0,2755 US-Dollar zu. Gestern war Tron noch 0,2742 US-Dollar wert.

Nach 833,67 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um 2,06 Prozent auf 850,88 US-Dollar gestiegen.

Nach 0,1403 US-Dollar am Vortag ist der Dogecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um 4,94 Prozent auf 0,1473 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 4,14 Prozent auf 132,90 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 127,62 US-Dollar.

Nach 13,23 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,37 Prozent auf 13,41 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,47 Prozent auf 12,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,17 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 2,48 Prozent auf 1,379 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,346 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com