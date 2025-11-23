So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln.
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:10 stieg der Bitcoin-Kurs um 2,99 Prozent auf 87.235,11 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 84.699,01 US-Dollar gehandelt worden war.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 11,72 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 27,1 Prozent.
Nach 82,24 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,91 Prozent auf 83,81 US-Dollar gestiegen.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 2,43 Prozent auf 2.836,52 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.769,16 US-Dollar an der Tafel standen.
Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,64 Prozent auf 548,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 557,48 US-Dollar wert.
Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 6,01 Prozent auf 2,068 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,951 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem legt Monero zu. Um 6,66 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 393,80 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 369,21 US-Dollar wert war.
Nach 0,4047 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Sonntagnachmittag um 3,08 Prozent auf 0,4172 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 6,29 Prozent auf 0,2449 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,2304 US-Dollar wert.
Währenddessen legt der Tron-Kurs um 0,49 Prozent auf 0,2755 US-Dollar zu. Gestern war Tron noch 0,2742 US-Dollar wert.
Nach 833,67 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um 2,06 Prozent auf 850,88 US-Dollar gestiegen.
Nach 0,1403 US-Dollar am Vortag ist der Dogecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um 4,94 Prozent auf 0,1473 US-Dollar gestiegen.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 4,14 Prozent auf 132,90 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 127,62 US-Dollar.
Nach 13,23 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,37 Prozent auf 13,41 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,47 Prozent auf 12,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,17 US-Dollar wert.
Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 2,48 Prozent auf 1,379 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,346 US-Dollar an der Tafel standen.Redaktion finanzen.net
