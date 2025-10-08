Neue Einnahmequelle

Mit dem neuen PayPal Ads Manager will der Zahlungsdienstleister Millionen kleiner Unternehmen den Einstieg in das lukrative Geschäft mit Retail Media ermöglichen. Anleger sind begeistert.

• Neuer PayPal Ads Manager öffnet Retail- Media-Markt für kleine Unternehmen weltweit

• Werbeflächen lassen sich über PayPal-Händlerportal verwalten

• PayPal nutzt eigene Zahlungsdaten für gezieltere Anzeigenplatzierungen



PayPal öffnet Werbemarkt für kleine Händler

Der Bezahldienstleister PayPal hat mit dem Ads Manager ein neues Tool vorgestellt, das kleinen und mittelständischen Unternehmen erstmals Zugang zum milliardenschweren Retail-Media-Markt verschafft. Über die neue Plattform können Händler auf ihren eigenen Webseiten und Apps Werbeflächen anbieten - ein Geschäftsmodell, das bisher vor allem großen E-Commerce-Konzernen vorbehalten war.

Laut PayPal sind in den USA rund 99,9 Prozent aller Unternehmen kleine Betriebe, die bislang kaum vom Boom im digitalen Werbegeschäft profitierten. Mit dem neuen Dienst sollen sie nun selbst Einnahmen erzielen können, indem sie Anzeigen direkt über ihr PayPal-Händlerkonto verwalten und veröffentlichen, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.

"Kleine Unternehmen bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft, doch sie sind von der Retail-Media-Revolution, die die Umsatzgenerierung großer Einzelhändler verändert, ausgeschlossen", wird Mark Grether, SVP und General Manager von PayPal Ads, zitiert. "Mit dem PayPal Ads Manager ändert sich das grundlegend. Wir ermöglichen kleinen Unternehmen, am gleichen margenstarken Werbemodell teilzunehmen, das das Wachstum einiger der größten Unternehmen der Welt vorantreibt, und schaffen gleichzeitig Tausende neuer, hochwertiger Werbeplatzierungen für Marken."

PayPal verspricht einfache Integration und volle Kontrolle

Die Einrichtung ist laut PayPal unkompliziert: Händler können sich anmelden, das bereitgestellte Software Development Kit (SDK) integrieren und Werbepräferenzen festlegen - etwa, welche Branchen oder Marken auf ihrer Website erscheinen dürfen. Anschließend werden passende Anzeigen automatisch eingeblendet, ohne dass manuelle Eingriffe nötig sind.

Die Einnahmen aus den Werbeplatzierungen fließen direkt auf das PayPal-Konto des Händlers. Über das vertraute Merchant Portal lassen sich zudem Performance-Daten und Kampagnen in Echtzeit verfolgen.

Datenvorsprung durch PayPals Transaktionsnetzwerk

Ein zentrales Element der neuen Plattform ist der Zugriff auf PayPals umfassende Transaktionsdatenbasis. Mithilfe dieser Informationen lassen sich Zielgruppen präziser ansprechen - basierend auf realen Kaufentscheidungen statt bloßem Surfverhalten.

Für Werbetreibende entsteht so wertvolles, kontextbasiertes Inventar, das gezielt Käufer mit hoher Kaufwahrscheinlichkeit erreicht, erklärt der Zahlungsanbieter in der Pressemeldung weiter. Gleichzeitig profitieren kleine Händler von einer neuen, margenstarken Einnahmequelle, die unabhängig vom klassischen Warenverkauf funktioniert.

Strategischer Schritt im E-Commerce-Ökosystem

Mit dem Schritt positioniert sich PayPal stärker als Plattformanbieter im digitalen Handel. Neben Zahlungsabwicklung, Finanzierung und Marketingtools bietet das Unternehmen nun auch einen Zugang zum Werbemarkt - ein Bereich, der weltweit Umsätze in Milliardenhöhe generiert.

Durch diese Initiative könnte PayPal seine Rolle im globalen E-Commerce-Ökosystem deutlich ausbauen - und Millionen von kleinen Händlern neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.

PayPal-Aktie stark nachgefragt

Anleger reagierten erfreut über die Einführung des Ads Managers und schickten die PayPal-Aktie am Dienstag an der NASDAQ schlussendlich um 4,66 Prozent nach oben auf 74,61 US-Dollar. Vorbörslich steht dann noch ein weiteres Plus von 0,75 Prozent bei 75,17 US-Dollar an der Kurstafel.

Redaktion finanzen.net