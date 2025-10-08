DAX24.473 +0,4%Est505.631 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,07 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Neue Einnahmequelle

PayPal-Aktie gefragt: Ads Manager gestartet - neue Werbemöglichkeiten für kleine Unternehmen

08.10.25 10:16 Uhr
NASDAQ-Aktie PayPal zieht nach Einführung des Ads Managers an: Retail Media für kleine Unternehmen gestartet | finanzen.net

Mit dem neuen PayPal Ads Manager will der Zahlungsdienstleister Millionen kleiner Unternehmen den Einstieg in das lukrative Geschäft mit Retail Media ermöglichen. Anleger sind begeistert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
64,92 EUR 1,12 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Neuer PayPal Ads Manager öffnet Retail-Media-Markt für kleine Unternehmen weltweit
• Werbeflächen lassen sich über PayPal-Händlerportal verwalten
• PayPal nutzt eigene Zahlungsdaten für gezieltere Anzeigenplatzierungen

Wer­bung

PayPal öffnet Werbemarkt für kleine Händler

Der Bezahldienstleister PayPal hat mit dem Ads Manager ein neues Tool vorgestellt, das kleinen und mittelständischen Unternehmen erstmals Zugang zum milliardenschweren Retail-Media-Markt verschafft. Über die neue Plattform können Händler auf ihren eigenen Webseiten und Apps Werbeflächen anbieten - ein Geschäftsmodell, das bisher vor allem großen E-Commerce-Konzernen vorbehalten war.

Laut PayPal sind in den USA rund 99,9 Prozent aller Unternehmen kleine Betriebe, die bislang kaum vom Boom im digitalen Werbegeschäft profitierten. Mit dem neuen Dienst sollen sie nun selbst Einnahmen erzielen können, indem sie Anzeigen direkt über ihr PayPal-Händlerkonto verwalten und veröffentlichen, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.

"Kleine Unternehmen bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft, doch sie sind von der Retail-Media-Revolution, die die Umsatzgenerierung großer Einzelhändler verändert, ausgeschlossen", wird Mark Grether, SVP und General Manager von PayPal Ads, zitiert. "Mit dem PayPal Ads Manager ändert sich das grundlegend. Wir ermöglichen kleinen Unternehmen, am gleichen margenstarken Werbemodell teilzunehmen, das das Wachstum einiger der größten Unternehmen der Welt vorantreibt, und schaffen gleichzeitig Tausende neuer, hochwertiger Werbeplatzierungen für Marken."

Wer­bung

PayPal verspricht einfache Integration und volle Kontrolle

Die Einrichtung ist laut PayPal unkompliziert: Händler können sich anmelden, das bereitgestellte Software Development Kit (SDK) integrieren und Werbepräferenzen festlegen - etwa, welche Branchen oder Marken auf ihrer Website erscheinen dürfen. Anschließend werden passende Anzeigen automatisch eingeblendet, ohne dass manuelle Eingriffe nötig sind.

Die Einnahmen aus den Werbeplatzierungen fließen direkt auf das PayPal-Konto des Händlers. Über das vertraute Merchant Portal lassen sich zudem Performance-Daten und Kampagnen in Echtzeit verfolgen.

Datenvorsprung durch PayPals Transaktionsnetzwerk

Ein zentrales Element der neuen Plattform ist der Zugriff auf PayPals umfassende Transaktionsdatenbasis. Mithilfe dieser Informationen lassen sich Zielgruppen präziser ansprechen - basierend auf realen Kaufentscheidungen statt bloßem Surfverhalten.

Wer­bung

Für Werbetreibende entsteht so wertvolles, kontextbasiertes Inventar, das gezielt Käufer mit hoher Kaufwahrscheinlichkeit erreicht, erklärt der Zahlungsanbieter in der Pressemeldung weiter. Gleichzeitig profitieren kleine Händler von einer neuen, margenstarken Einnahmequelle, die unabhängig vom klassischen Warenverkauf funktioniert.

Strategischer Schritt im E-Commerce-Ökosystem

Mit dem Schritt positioniert sich PayPal stärker als Plattformanbieter im digitalen Handel. Neben Zahlungsabwicklung, Finanzierung und Marketingtools bietet das Unternehmen nun auch einen Zugang zum Werbemarkt - ein Bereich, der weltweit Umsätze in Milliardenhöhe generiert.

Durch diese Initiative könnte PayPal seine Rolle im globalen E-Commerce-Ökosystem deutlich ausbauen - und Millionen von kleinen Händlern neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.

PayPal-Aktie stark nachgefragt

Anleger reagierten erfreut über die Einführung des Ads Managers und schickten die PayPal-Aktie am Dienstag an der NASDAQ schlussendlich um 4,66 Prozent nach oben auf 74,61 US-Dollar. Vorbörslich steht dann noch ein weiteres Plus von 0,75 Prozent bei 75,17 US-Dollar an der Kurstafel.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen