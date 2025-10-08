DAX24.386 ±0,0%Est505.611 ±-0,0%MSCI World4.328 -0,1%Top 10 Crypto16,80 -1,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.749 +0,5%Euro1,1615 -0,4%Öl66,09 +0,6%Gold4.034 +1,3%
Auftrag erhalten

Nordex-Aktie: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika

08.10.25 08:59 Uhr
Nordex-Aktie: Nordex sichert Nordamerika-Auftrag - 236-Megawatt-Projekt | finanzen.net

Nordex hat sich einen Großauftrag in Nordamerika gesichert. Das Unternehmen wird Windturbinen des Typs N163 mit einer Gesamtleistung von 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika liefern.

Der Baubeginn der Anlagen sei für das Jahr 2027 vorgesehen, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Angaben zu den Kunden oder den Projekten wurden nicht gemacht.

DJG/rio/brb

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
