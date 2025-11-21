Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Vormittag tiefer

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 26,48 EUR ab.

Die Nordex-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 26,48 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 26,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 10.279 Stück.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,38 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,18 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 60,42 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,084 EUR. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 26,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,71 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,67 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 30.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,964 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Nordex-Aktie gewinnt: Auftrag über 42 MW in Spanien erhalten

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verdient